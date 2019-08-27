Подборка главных новостей за вторник, 27 августа, на Nevasport — для тех, кто пропустил спортивные события дня.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и сыграет в групповом этапе ЛЕ

«Краснодар» вновь уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. На 10-й минуте счет в матче открыл Даниил Уткин с передачи Маркуса Берга. Лидерство хозяев продолжалось менее минуты, Юссеф Эль-Араби сравнял счет в матче. После перерыва «Краснодар» пропустил вновь: с передачи Матьё Вальбуэна отличился Юссеф Эль-Араби. Теперь команда Сергея Матвеева выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Медведева стала послом российской команды на летней Олимпиаде в Токио

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то, что в 2020 году в Японии будут проходить летние Олимпийские игры, в качестве посла выбрали представительницу зимнего вида спорта. «Это немного необычно для меня, это будут мои вторые Игры», — заявила Медведева на пресс-конференции.

Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча заняла четыре сета и завершилась в пользу россиянина со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. В третьем сете Андрей Рублев одержал победу на тай-брейке со счетом 9:7, второй сет на тай-брейке он проиграл со счетом 5:7. Во втором круге Андрей Рублев сыграет против француза Жиля Симона.

Павлюченкова прошла во второй круг US Open, обыграв Парментье

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Полин Парментье в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Встреча продлилась чуть более часа десяти минут и заняла две партии. Первую Павлюченкова выиграла с разгромным счетом 6:1, однако затем вытащила сет на тай-брейке — 7:6 (7:2). Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая в первом раунде смогла обыграть испанку Паолу Бадосу-Хиберт.

Блинкова вылетела с US Open, проиграв в борьбе Осаке

Российская теннисистка Анна Блинкова вылетела с US Open, уступив первой ракетке мираНаоми Осаке из Японии. Встреча прошла на корте национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» и заняла три сета. Окончательный счет по партиям 6:4, 7:6, 6:2. Второй сет Блинкова выиграла на тай-брейке, обеспечив себе возможность побороться за выход во второй круг, однако упустила ее в третьем сете.

Кудерметова вылетела с US Open, проиграв Ди Лоренцо

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису, уступив американке Франческе Ди Лоренцо. Матч прошел на корте национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» и завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу представительницы США. Первый сет американка выиграла на тай-брейке со счетом 7:4.

Вихлянцева вылетела с US Open, уступив Гергес на тай-брейке

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису, уступив немке Юлии Гёргес. Встреча продлилась три сета и завершилась победой представительницы Германии со счетом 1:6, 6:1, 7:6. Заключительную партию Вихлянцева проиграла на тай-брейке со счетом 6:1. Теперь Юлия Гергес сыграет против обидчицы другой россиянки Вероники Кудерметовой — американки Франчески ди Лоренцо.

«Спартак» и «Зенит» рассудит бригада Мешкова вместе с VAR

Российский футбольный союз объявил бригады арбитров на матчи 8-го тура чемпионата России по футболу. Встречу московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» рассудит бригада Виталия Мешкова. Ассистентами арбитра на линии станут Максим Гаврилин из Владимира и Адлан Хатуев из Грозного. Резервным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи. На матче будет работать специальная бригада VAR. Главным видеоарбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, помогать ему будет москвич Сергей Карасев.