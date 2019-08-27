Футбольный клуб «Краснодар» вновь уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 10-й минуте счет в матче открыл Даниил Уткин с передачи Маркуса Берга. Однако лидерство хозяев продолжалось менее минуты, Юссеф Эль-Араби сравнял счет в матче.

После перерыва «Краснодар» пропустил вновь: с передачи Матьё Вальбуэна отличился Юссеф Эль-Араби.

В первом матче в Пирее «Олимпиакос» выиграл со счетом 4:0, общий счет в противостоянии — 1:6.

Таким образом, «Краснодар» не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20, однако сыграет в группе в Лиге Европы. До этого сезона подопечные Сергея Матвеева в главном еврокубковом турнире не выступали.