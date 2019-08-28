Нападающий омского «Авангарда» поделился мнением о том обстоятельстве, что его команда продолжит выступать в Балашихе.

По словам Широкова, тот факт, что «Авангард» играет в Балашихе, это — стечение обстоятельств, не очень хорошее для омских болельщиков, но от команды ничего не зависит. Хоккеист отметил, что если бы «Авангард» играл в Омске, все были бы только счастливы, а болельщики смогли бы посещать больше матчей. Широков также поблагодарил новых болельщиков, которые поддерживали омичей весь прошлый сезон в Балашихе.

«Для меня лично то, что мы играем в Подмосковье, здорово. Я сам оттуда, у меня там вся семья, родственники — у них получается чаще присутствовать на матчах. Будем и дальше играть в Балашихе, надеяться и ждать, когда построят дворец в Омске, чтобы переехать туда», — сказал Широков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, перед началом сезона-2018/19 стало известно, что команда не сможет проводить матчи на домашней арене в Омске. Весь сезон омичи выступали в Балашихе, дойдя до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА со счетом 1-4 в серии.