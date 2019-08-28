Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал критику со стороны экспертов и болельщиков в свой адрес.

По словам Берга, он выкладывается каждый матч, пытается создавать и реализовывать моменты и старается приносить максимальную пользу команде.

«Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать по этому поводу, просто продолжу работать», — сказал Берг, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» вновь уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом матче в Пирее «Олимпиакос» выиграл со счетом 4:0, общий счет в противостоянии — 1:6.

Таким образом, «Краснодар» не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20, однако сыграет в группе в Лиге Европы.