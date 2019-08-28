Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду Сергея Петрова и Вячеслава Караваева.

По словам Черчесова, слева в сборной два игрока, справа — три. Он отметил, что у Кудряшова есть желтая карточка, поэтому нужно страховаться, чтобы не вызывать еще одного левого защитника. Для этого был приглашен Петров, который может сыграть и там, и там.

Главный тренер добавил, что вызов Караваева — из той же серии, что и Комличенко, потому что в стартовавшем чемпионате он результативен.

«Наша задача — видеть этот прогресс. Хочется посмотреть на человека в его новом психологическом состоянии. Тем более предыдущий сбор он пропустил из-за свадьбы. Сейчас — в очень хорошем состоянии. Хотим дать ему лишний шанс и показать, что мы на него рассчитываем, сейчас все в его руках», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее составом команды на матч против Шотландии и Казахстана поделилась сборная России. Кроме того, список игроков на игры с Россией и Бельгией озвучила сборная Шотландии.