«Сампдория» снова обратилась к «Зениту» по поводу Ригони

Итальянская «Сампдория» снова ведет переговоры с петербургским «Зенитом» по поводу аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.

Как сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира, генуэзцы обратились к сине-бело-голубым с просьбой отдать аргентинца в аренду, но россияне ответили отказом. По информации источника, «Зенит», готов только продать Ригони.

Напомним, «Сампдория» еще в июле остановила переговоры по трансферу аргентинца, так как «сине-бело-голубые» потребовали за выкуп футболиста 15 миллионов евро. Руководство «Сампдории» не готово отдавать такие деньги за Ригони. Также итальянскую сторону не устроила форма оплаты трансфера, предлагаемая «Зенитом».

Отметим, аргентинец был приобретен «Зенитом» у «Индепендьенте» в 2017 году за девять миллионов евро. В 45 матчах за клуб из Петербурга полузащитник забил девять голов и сделал восемь результативных передач.