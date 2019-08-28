Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в новом сезоне будут исполнять ритм-танец под песню из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года.

По словам тренера пары Ромена Хагенауэра, он хотел поставить что-то не очень серьезное, поэтому этот мюзикл ему очень понравился.

«Обычно то, что мы делаем, трогательно и поэтично, но это скорее забавно. Хотелось, чтобы их танец был чуть более веселым, чем обычно, чтобы люди увидели, что они могут показать другой тип самовыражения и ритма», — скахал Хагенауэр, слова которого приводит IFS.

Напомним, Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира в танцах на льду, а также серебряными призерами Пхенчхана-2018 в личном турнире и пятикратными чемпионами Европы.