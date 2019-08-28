Баскетбол, прямая трансляция матча Россия — Испания

Сборная России по баскетболу встретится с командой Испании в товарищеском матче, который пройдет в китайском Нинбо и предшествует старту чемпионата мира. Прямая трансляция матча начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступна здесь.

Ранее россияне уже провели одну товарищескую встречу в Китае, против команды Аргентины. Игра завершилась разгромным поражением подопечных Сергея Базаревича со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26). Сборная России проиграла три из четырех четвертей, а исход встречи определили первая и заключительная часть матча, когда аргентинцы сумели выиграть с преимуществом в десять очков.