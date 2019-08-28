Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Краснодара» против «Олимпиакоса».

По словам Аршавина, «Краснодару» не хватило опыта. Он предположил, что у игроков была эйфория, что быстро забили первый гол.

«Берг? Руководство клуба понимает, что футболист пока не показывает то, что от него хотят. Лучше бы они ничего не говорили, объясняя неудачную игру футболиста. Маркус — хороший нападающий, просто сейчас он не в той форме, которая позволяла бы ему забивать. Вся эта критика добавляется к тому, что свой Игнатьев сидит на замене, хотя он на данный момент не хуже Берга», — считает Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» вновь уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом матче в Пирее «Олимпиакос» выиграл со счетом 4:0, общий счет в противостоянии — 1:6.

Таким образом, «Краснодар» не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20, однако сыграет в группе в Лиге Европы.

Сам Маркус Берг также прокомментировал критику со стороны экспертов и болельщиков в свой адрес.