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  • 10:01,  28 августа 2019
Волейбол
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Чемпионат Европы по волейболу, прямая трансляция матча Россия — Испания

Чемпионат Европы по волейболу, прямая трансляция матча Россия — Испания
Сборная России по волейболу. Фото: instagram.com/volley_rus/

В словацкой Братиславе на на стадионе «Словнефт-Арена» состоится матч женского чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Испании. Игра стартует в 18:30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее сборная России сыграла уже три матча на турнире, в двух одержала победы, одном проиграла. Сначала россиянкам удалось взять верх над соперницами из Белоруссии, затем — из Швейцарии. В обоих матчах российские волейболистки не отдали соперницам ни одной партии: встречи были выиграны со счетом 3:0. В последнем матче против Германии россиянки уступили со счетом 2:3.

В заключительном поединке группового этапа соревнований россиянкам предстоит встретиться с хозяйками турнира, сборной Словакии.

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