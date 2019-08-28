Жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна преподнесла ему необычный сюрприз на день рождения.

По словам Жирковой, идея необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне появилась у нее несколько месяцев назад. Девушка отметила, она заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, так как она знала любовь супруга к военной тематике. Жиркова добавила, что, что ей осталось втайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей.

«Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал, куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я еще умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке», — сказала Инна Жиркова, слова которой приводит 7days.

Отметим, футболист петербургского клуба и сборной России является страстным поклонником военной техники и военной тематики в целом. У Жиркова есть коллекция автомобилей, выпущенных в военную пору.

День рождения Жирков отмечал 20 августа, игроку исполнилось 36 лет.