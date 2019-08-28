Российский защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин в ближайшее время станет игроком «Краснодара».

Об этом сообщает «Бизнес online». По информации источника, руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности. Отмечается, что футболист останется в Казани как минимум до зимы, а сумма трансфера составила четыре миллиона евро плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока. Также известно, что если в составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 миллионов рублей в год, то в новой команде зарплата поднимется до 40-50 миллионов.

Сообщается, у защитника нет агента, поэтому клубы вели переговоры напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин, агент и спортивный директор «Ростова».

Напомним, в декабре сообщалось, что петербургский «Зенит» решил не приобретать защитника «Рубина» Егора Сорокина летом 2018 года. Сине-бело-голубые могли приобрести футболиста за 30 миллионов рублей, но стороны не договорились из-за зарплаты спортсмена, потому что представители Сорокина требовали у «Зенита» 50 тысяч евро в месяц.