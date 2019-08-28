Российская теннисистка Мария Шарапова приглашена на американское бизнес-шоу Shark Tank в качестве эксперта.

Об этом бывшая первая ракетка мира сообщила в своем Twitter.

По словам Шараповой, она очень рада быть приглашенным экспертом в 11-м сезоне Shark Tank. Россиянка отметила, что последние несколько лет она смотрела каждый эпизод этого шоу, тайно совершенствуя свой бизнес, и теперь она собирается поучаствовать в нем в роли настоящей «акулы бизнеса».

Отметим, Мария Шарапова основала собственный кондитерский бренд Su, под именем которого выпускает шоколад и сладости.

Ранее Шарапова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она встречалась с американкой Сереной Уильямс, получившей восьмой номер посева, и уступила в двух сетах со счётом 1:6, 1:6.