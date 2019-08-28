Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась в своем инстаграм милым семейным видео.

На записи, размещенной в сторис, вся семья в гончарной мастерской лепит посуду. Среди гончаров и Сергей Семак, сосредоточенности которого не мешает даже бегающая по столу крыса.

Напомним, Анна и Сергей Семак собираются повторно пожениться 3 сентября. Предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Семаки воспитывают восьмерых детей, в том числе приемную дочь с ограниченными возможностями здоровья.

1 сентября состоится главный матч восьмого тура РПЛ — «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком». На выезде петербуржцы не выигрывали у красно-белых с 2012 года. Посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».