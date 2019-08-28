Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Джоном Миллманом.

По словам Надаля, у него то же самое тело, а он хотел бы новое, но пока это невозможно. Испанец отметил, что, возможно, через 100 лет мы будем способны менять всё, но не сейчас.

Теннисист добавил, что у него прежний стиль игры, он играет в свой теннис, а когда уверен в себе, то действуешь агрессивнее, и это может показаться другим стилем игры.

«Я доволен тем, как сумел одержать победу. Это хороший старт турнира», — сказал Надаль, слова которого приводит официальный сайт US Open.

Напомним, в первом круге турнира US Open Рафаэль Надаль в трех сетах уверенно обыграл Джона Миллмана со счетом 6:3, 6:2, 6:2.