Бразильский нападающий французского «Пари Сен Жермен» Неймар сообщил, что принял участие в съемках новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Футболист сборной Бразилии получил роль в нескольких эпизодах нового сезона, который будет показан на платформе Netflix. Отмечается, что сцены с участием Неймара были сняты еще в начале 2019 года.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Напомним, «Пари Сен Жермен» продолжает переговоры с «Барселоной» по возвращению Неймара. Испанский гранд продумал очередное предложение, которые разветвляется на две формулы. По сообщению Le Parisien, «Барса» предложит 40 млн евро за аренду игрока. Или в «ПСЖ» должен отправится полузащитник Усман Дембеле.

Также стало известно, что руководство «Пари Сен-Жермен» нашло кандидата на замену бразильскому форварду Неймару, который хочет покинуть клуб. В сферу интересов парижан попал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.