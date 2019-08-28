Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего биатлонного сезона.

По мнению Губерниева, сильно лучше, чем в этом году, не будет, однако комментатор считает, что и сильно хуже тоже не будет. Губерниев отметил, что ему гораздо интереснее на данный момент Фуркад, будет ли он где-то рядом с Йоханнесом Бе. Журналист добавил, что рассчитывает на женщин, потому что любит женский спорт больше, чем мужской.

«Мартен Фуркад — король, огромный молодец, он редкий умница. И даже моя мама говорит: «Дима, ну посмотри, где, так сказать, «это» и где Мартен Фуркад». Но я лично зарубался даже не за конкретных спортсменов, а за страну в данной ситуации. Но мы с Мартеном сейчас в замечательных отношениях, лучше не бывает», — сказал Губерниев в эфире радио Studio 21.

Ранее Губерниев отреагировал на информацию о том, сколько денег СБР тратит на содержание сборной России.