Ивуарийский защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может стать футболистом московского ЦСКА.

Об этом сообщил Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. По его словам, армейцы активно ведут работу сразу по нескольким направлениям, и одно из них — защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Арустамян отметил, что все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры.

Он добавил, что Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что Седрик намерен покинуть клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги 25-летний футболист провел четыре встречи и забил два мяча. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко согласовал с московским ЦСКА условия личного контракта и может в ближайшее время покинуть клуб.