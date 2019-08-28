Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» опубликовал в своем Instagram фотографию с просьбой отпустить его в другую команду.

«Дайте мне уйти! Спасибо богу за все…» — гласит подпись к фото.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб из Донецка запросил у «Ромы» 30 миллионов евро за переход Тайсона, однако в Риме не готовы расстаться с такими деньгами и отказываются вести дальнейшие переговоры. Если «Шахтер» снизит свои требования, переговоры могут быть возобновлены.

Напомним, 31-летний бразилец выступает за «Шахтер» с начала 2013 года. Всего за команду он сыграл 242 встречи, в которых забил 44 мяча и отдал 71 результативную передачу. В составе украинского клуба Тайсон пять раз становился чемпионом Украины и пять раз побеждал в Кубке страны.