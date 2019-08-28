Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в первом круге US Open над Стефаносом Циципасом.

По словам Рублева, условия были непростыми, но он и Циципас провели потрясающий матч. Россиянин отметил, что во время матча его мышцы много раз сводило судорогой.

«Но мы работаем с прицелом на пять сетов. Когда выигрываешь такие матчи, это вселяет уверенность», — сказал Рублева, слова которого приводит официальный сайт ATP.

Напомним, Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча заняла четыре сета и завершилась в пользу россиянина со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5

В следующем круге US Open Андрей Рублев сыграет против победителя пары Бьорн Фрэтэнджело (США) — Жиль Симон (Франция).