Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем биатлон отличается от футбола.

По словам Губерниева, некоторые российские биатлонисты ведут себя как футболисты десять лет назад. Комментатор имеет в виду испытания славой, популярность среди женского пола в социальных сетях. Губерниев считает, что единственный вид спорта, который способен так поднять страну, что все выйдут на улицу и будут радоваться, это не биатлон, не хоккей, а футбол.

«Футбол в этом смысле хороший единоличник, и слава богу, потому что это царь спорта. Но нас объединяет ещё и биатлон, потому что именно на биатлоне интеллигентнейшая публика. Именно на биатлон приходят женщины, которые забирают с собой детей, бабушки и дедушки внуков и сыновей, и мужья рядом подкаблучники», — сказал Губерниев в эфире радио Studio21.

Ранее Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего биатлонного сезона.