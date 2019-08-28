В последнее время «Зенит» неудачно играет в Москве. Последняя победа была в 2012-м — «Зенит» выиграл 4:2 еще в «Лужниках». А вот на новом поле «Спартака» петербуржцы не побеждали ни разу. Всего на стадионе «Открытие Арена» команды провели пять матчей.

Сезон 2014/2015. «Спартак» — «Зенит» — 1:1 (Ромуло — Халк)

Один из первых матчей нового стадиона прошел в мае 2015-го: «Зенит» Виллаш-Боаша на всех парах рвался к чемпионству. Тренером «Спартака» был Мурат Якин — команда показывала невнятный футбол и за первое место к тому времени уже не боролась. Данни не забил в дебюте после паса Халка, а в начале второго тайма забил «Спартак» — Ромуло отличился после углового. «Зенит» смог уйти от поражения на 91-минуте благодаря мощному корпусу Халка.

Сезон 2015/2016. «Спартак» — «Зенит» — 2:2 (Зе Луиш, Попов — Халк, Дзюба)

В следующий раз команды встретились осенью: эту игру «Зенит» проводил с Сергеем Семаком в роли главного на бровке, поскольку Виллаш-Боаш получил громадную дисквалификацию за несдержанность в адрес судей. Зе Луиш открыл счет после грубой ошибки Лодыгина, после чего Халк забил со штрафного. Во втором тайме Попов придумал один из самых красивых мячей того чемпионата, но «Зениту» вновь удалось уйти от поражения в самом конце — отличился Артем Дзюба, проводивший первый матч против своей бывшей команды.

Сезон 2016/2017. «Спартак» — «Зенит» — 2:1 (Промес, Самедов — Дзюба)

Команды не играли в Москве полтора года, встретившись в концовке чемпионского для «Спартака» сезона. Подопечные Карреры были близки к титулу, а «Зенит» Луческу мог помешать красно-белым стать чемпионом лишь собственной победой на арене. Лидер хозяев Промес забил после паса Глушакова на 22-й минуте, Дзюба сравнял на 66-й с передачи Кришито. Если бы в следующей атаке Шатов реализовал момент, возможно, «Спартак» не стал бы чемпионом. В равной концовке сил у них осталось больше — в контратаке Самедов забил победный мяч.

Сезон 2017/2018. «Спартак» — «Зенит» — 3:1 (Самедов, Луис Адриано, Пашалич — Кришито)

К очному матчу со «Спартаком» в конце ноября «Зенит» уже Манчини растерял все свое преимущество на старте чемпионата, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. «Спартак» шел третьим и в случае победы догонял «Зенит». Матч, изобиловавший огромным количеством грубой игры и единоборств, снова завершился победой «Спартака». Сначала забил кивком головы Самедов, а потом Адриано завершил изящную комбинацию хозяев. Кришито отыграл один мяч под конец первого тайма, а затем счет должен был сравнивать Кокорин, угодивший с полуметра в штангу. «Спартак» в итоге выстоял в меньшинстве после удаления Фернандо. В добавленное время Пашалич в контратаке забил третий мяч.

Сезон 2018/2019. «Спартак» — «Зенит» — 1:1 (Глушаков — Барриос)

В этих матчах на «Открытии» «Зениту» никак не удается забить первым. Вот и в чемпионском сезоне идущая вперед команда Семака пропустила первой от ненавистного собственным же фанатам Глушакова. «Зенит» сумел забрать инициативу, после чего новичок Барриос сравнял счет, забив первый мяч за сине-бело-голубых. Во втором тайме «Зенит» должен был забивать еще, но арбитр Матюнин не поставил пенальти на Дзюбе, а Ригони попал в штангу.