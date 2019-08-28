Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о готовности российского бойца к бою с американцем Дастином Порье. По словам Хавьера Мендеса, Хабиб находится в отличной форме.

По словам специалиста, Нурмагомедов опережает график сгокни веса и уже полностью готов к бою ментально.

«Могу сказать, что вы увидите лучшего Хабиба относительно его последнего выступления. Уверен в этом на сто процентов», — приводит слова Мендеса РИА Новости.

Мендес отметил, что Хабиб готов к возможным сюрпризам от соперника в тактическом плане. Мендес также подчеркнул, что между ним и Абдулманапом Нурмагомедовым есть полное взаимопонимание относительно подготовки Хабиба к бою.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Это будет уже вторая защита титула для Нурмагомедова: в прошлом году он сохранил пояс в поединке против Конора Макгрегора.