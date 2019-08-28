Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему согласилась стать официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио.

«Я люблю свою страну, российских мальчиков и девочек, и не только в фигурном катании, поэтому я еду на Олимпиаду в Токио — чтобы поддержать наших атлетов на Олимпийских играх», — рассказала Медведева в интервью Olympic Channel.

Спортсменка подчеркнула, что для неё большая честь отправиться на Олимпиаду вместе с командой. «Это немного необычно для меня, это будут мои вторые Игры», — заявила Медведева.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены получили право выступать на Олимпийских играх под своим флагом. Официальное приглашение от Международного комитета, подписанное Томасом Бахом, было направлено в ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.