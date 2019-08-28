Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился в Instagram видео, на котором он весело будит бразильского новичка команды нападающего Малкома. По всей видимости, видео снять при полете команды в Москву на матч пятого тура РПЛ против «Динамо». В Уфу на игру седьмого тура Малком не летал из-за травмы.

В той игре с «Динамо» Малком получил мышечную травму после контакт с бывшим полузащитником «Зенита» Артуром Юсуповым. Возвращение Малкома в состав ожидается в сентябре. В восьмом туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» — питерцам, возможно, придется обойтись без футболиста. На этой неделе Малком пройдет дополнительное медицинское обследование.

Игра со «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 сентября.