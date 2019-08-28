Понсе: Очень жду матча с «Зенитом» и надеюсь, что «Спартак» победит

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».
По словам Понсе, он очень ждет матча против «Зенита». Аргентинец отметил, что хочет продолжить доказывать команде, болельщикам и всем, кто в него поверил, что может приносить пользу в играх национального чемпионата.
«Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим»,- заявил игрок.
Понсе также добавил, что решение судьи показать ему красную карточку — правильное, а дальнейший вердикт он считает излишне строгим.
«Но я уже говорил, что решение футбольных властей нужно принимать и уважать. Этих трех встреч уже не вернуть, нужно готовиться к следующим», — сказал Понсе, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена».
Напомним, в московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» Понсе нанес серьёзный удар голкиперу «бело-голубых» Антону Шунину. В первом тайме Понсе вступил в борьбу за верховой мяч и прямой ногой попал в грудь Шунину. На поле появилась медицинская бригада, так как голкиперу потребовалась помощь. Через некоторое время Шунин смог продолжить игру.