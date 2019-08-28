Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил недовольство преимуществом «Зенита» над «Спартаком» в предстоящем матче из-за графиков команд.

«Мы так тщательно обсуждаем Лигу чемпионов и Лигу Европы, но почему мы не говорим о том, что клубы, которые там выступают – лицо нашего футбола? Почему мы не даем им возможности выходить на матчи в еврокубках в наивысшей готовности?» — недоумевает Игнатьев, слова которого приводит «Р-Спорт».

По его словам, в России не такие могучие футболисты, как игроки английской премьер-лиги. Специалист считает, что если не будет времени на подготовку и восстановление, то российским клубам будет очень тяжело играть в еврокубках. Игнатьева поражает, что матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября, а клубы подойдут к нему в неравных условиях.

Отметим, матч восьмого тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 сентября на стадионе «Открытие Арена». В данный момент оба клуба имеют в активе по 14 очков и идут в числе пяти команд-лидеров чемпионата России.