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  • 14:11,  28 августа 2019
Фигурное катание
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Медведева нашла ответ на четверные прыжки учениц Тутберидзе

Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как относится к другим фигуристкам и чем может им ответить.

По словам Медведевой, она знает, с каким упорством все девочки работают над четверными. Фигуристка понимает, что выполнять их не так уж просто, ведь нужно очень много времени и сил. Медведева добавила, что ко всем из них она относится с огромным уважением, и надеется, что они будут кататься еще долгие годы.

«Всем, чем я могу ответить — работать каждый день, упорнее и упорнее. Что я, собственно, и делаю», — сказала Медведева, слова которой приводит Оlympicchannel.

Ранее Медведева объяснила, почему согласилась стать официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Отметим, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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