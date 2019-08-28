Медведева нашла ответ на четверные прыжки учениц Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как относится к другим фигуристкам и чем может им ответить.

По словам Медведевой, она знает, с каким упорством все девочки работают над четверными. Фигуристка понимает, что выполнять их не так уж просто, ведь нужно очень много времени и сил. Медведева добавила, что ко всем из них она относится с огромным уважением, и надеется, что они будут кататься еще долгие годы.

«Всем, чем я могу ответить — работать каждый день, упорнее и упорнее. Что я, собственно, и делаю», — сказала Медведева, слова которой приводит Оlympicchannel.

Ранее Медведева объяснила, почему согласилась стать официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио.