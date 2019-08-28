Журналисты прочат сборной России звание разочарования чемпионата мира

Журналисты из 32 стран-участниц чемпионата мира-2019 попробовали предсказать ключевые события турнира до его начала.
Исходя из голосования журналистов, сборной США удастся защитить титул, несмотря на отказ от участия в турнире ряда ведущих игроков. За первое место американцев проголосовали 53,8% журналистов. Второе место отдано сербам (44,2% вторых мест), третье — команде Греции (36,5% третьих мест).
Четверть опрашиваемых считает, что Нигерия станет главным сюрпризом в Китае, а Испания (17,3%) будет главным разочарованием. Второе место в списке разочарований занимает сборная России (13,5%).
Приз самого ценного игрока турнира журналисты загодя отдают американцу Кембе Уокеру, а форварду греков Яннису Адетокумбо прочат звание самого результативного игрока и лучшего по подборам. Лучшим ассистентом, по мнению журналистов, станет соотечественник Адетокумбо, Ник Калатес.
Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе национальной команде России предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.