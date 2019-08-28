Главный тренер футбольного клуба «Слифорд Рейнджерс» Джим Пейси ушел из жизни после завершения матча региональной лиги против «Бригг Таун».

Трагедия произошла после того, «Слифорд» выиграл матч, и Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Когда тренер возвращался в раздевалку, он рухнул на газон. Спасти 50-летнего Пейси врачам не удалось.

Позже «Слифорд Рейнджерс обратился в СМИ с официальным заявлением.

«Мы все опустошен. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье и попросить, чтобы их не беспокоили в это тяжелое время. Покойся с миром Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба «Слифорд», — приводит заявление клуба Lincolnshire Live.

Ранее сообщалось, что российский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировке в возрасте 15 лет.