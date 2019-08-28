Медведева рассказала, что ей привиделось на концерте Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях после концерта певицы Билли Айлиш в «Мегаспорте».

По словам Медведевой, во дворце «Мегаспорт» она дважды выигрывала Гран-при, а на концерте побывала впервые, хотя в качестве зрителя была еще на баскетболе.

Фигуристка отметила, что планирует участвовать в следующем Гран-при, но пока так далеко не загадывает.

«Хотя… Смотрю на сцену, а вижу каток. Очень непривычно сегодня находится здесь», — сказала Медведева, слова которой приводит пресс-служба «Мегаспорта».

Ранее Медведева рассказала, как относится к другим фигуристкам и чем может им ответить.

Кроме того, российская фигуристка объяснила, почему согласилась стать официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио.