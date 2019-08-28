В Москве в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится ответный матч между «Спартаком» и португальской «Брагой».
Встреча, которая пройдет на стадионе «Открытие Арена», начнется в 20:15 по московскому времени.
Главным арбитром матча назначен итальянец Давиде Масса, его ассистентами будут Фабиано Прети и Стэфано Алассио. В качестве резервного рефери выбран Фабрицио Паскуа. Ранее Масса никогда не обслуживал матчи с участием «Спартака».
В первом поединке, который состоялся в Португалии, «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.
Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».