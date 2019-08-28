В первом поединке, который состоялся в Португалии, «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».