Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато приступит к работе с командой в матче чемпионата Европы-2019 против команды Испании.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Бузато отбыл наказание и вернется к работе. Он был заявлен на чемпионат Европы, он находится с командой», – сказал Яременко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Бузато был подвергнут дисквалификации на два матча за то, что тренер сузил глаза после победы над Южной Кореей в заключительном матче квалификации к Олимпийским играм-2020. Корейская сборная подала жалобу на действия Бузато, посчитав, что его жест несет в себе расистский подтекст.

Сборная России встретится с командой Испании на чемпионате Европы в Братиславе на «Словнафт Арене» сегодня, 28 августа. Матч начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.