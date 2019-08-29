В Нью-Йорке в рамках турнира «Большого шлема» US Open состоится матч второго круга между россиянином Андреем Рублевым и французом Жилем Симоном.

Встреча, которая будет проходить на корте Национального теннисного центра, начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча заняла четыре сета и завершилась в пользу россиянина со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5.

После матча Рублев рассказал, что в течение игры его мышцы много раз сводило судорогой.

Жиль Симон в первом круге турнира АТР одержал победу в четырех сетах над американцем Бьорном Фратанджело. Счет по сетам — 5:7, 7:5, 7:5, 7:5.