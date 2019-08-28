Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов обратился с письмом к членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики и поднял проблему борьбы с нарушениями антидопинговых правил.

Письмо Агапитова приводит «Р-Спорт». В нем Агапитов сообщает, что главной проблемой в данный момент является борьба с допингом на уровне национальный федераций, однако если кто-то придерживается мнения, что чем жестче наказание, тем меньше преступлений, то криминальная статистика по всему миру говорит об обратном.

Агапитов считает, что ужесточение наказаний за использование запрещенных препаратов не способствует искоренению допинга. Функционер добавил, что подобная практика только ухудшает ситуацию. По его мнению, необходима прозрачная и честная процедура назначения наказаний.

Напомним, 13 августа стало известно, что пятеро российских тяжелоатлетов получили временное отстранение на основании информации из доклада Макларена и данных Московской лаборатории. В число отстраненных вошли чемпионы мира Руслан Албегов и Тима Туриева.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России Александр Петров выразил опасение в том, что организация может быть наказана из-за старых допинговых дел.