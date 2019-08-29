Российские юниоры Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин покажут короткие программы на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который стартует в четверг в американском Лейк-Плэсиде.

Старт соревнований назначен на 22:00 мск.

Изначально тренирующийся у Алексея Мишина в Петербурге Лутфуллин не должен был выступать на этом этапе. Он сменил Петра Гуменника.

В соревновании девушек выступит Анастасия Тараканова. Ксения Синицына не смогла поучаствовать из-за проблем с документами. В парном катании страну представят три дуэта: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков. В танцах на льду будут выступать Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Екатерина Андреева/Иван Десятов также не добрались до США.

Первый этап серии Гран-при в Куршевеле оказался удачным для российских фигуристов. Победителями в соревнованиях танцевальных пар стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, в соревнованиях юношей третьим стал Андрей Кутовой. У девушек сразу две россиянки оказались на пьедестале почета: Камила Валиева выиграла этап по сумме двух программ, а Майя Хромых стала третьей.