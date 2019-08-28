Бразильский нападающий французского «Пари Сен Жермен» Неймар 29 августа будет представлен как футболист каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен Жермен» продолжает переговоры с «Барселоной» по возвращению Неймара. Испанский гранд продумал очередное предложение, которые разветвляется на две формулы. По сообщению Le Parisien, «Барса» предложит 40 млн евро за аренду игрока. Или в «ПСЖ» должен отправится полузащитник Усман Дембеле.

Также стало известно, что руководство «Пари Сен-Жермен» нашло кандидата на замену бразильскому форварду Неймару, который хочет покинуть клуб. В сферу интересов парижан попал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.