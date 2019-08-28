В остаточное время до 1 сентября «Зенит» должен завершить сделку по обещанному легионеру. Последние новости связывают «Зенит» с двумя футболистами: центральным защитником «Порту» Йорданом Осорио и плеймейкером «Ренна» Клеманом Гренье. Какую-то из них Хавьер Рибалта точно зафиналит.

Последние два матча «Зенита» показали, что Сергею Семаку настала пора отступить от игровой схемы 4-4-2 с тандемом Дзюба-Азмун впереди. По крайней мере, нужно оставить эту успешную схему для игры в Лиге чемпионов, где соперники будут менее к ней готовы.

К такому выводу ведут сразу два соображения. Первое — с продажами Джорджевича и Заболотного у «Зенита» больше нет форвардов на лавке. Это значит, что если Азмун и Дзюба на поле, усилить игру по ходу матча некому. Если вернуться на 4-2-3-1 (4-3-3), кого-то из пары нападающих можно будет оставить в запасе. В условиях плотнейшего осеннего графика — затея необходимая.

Второе соображение кроется в том, что при 4-4-2 «Зенит» очень слабо создает опасности из центра. Если подвижность Дзюбы оставляет желать лучшего — а в условиях плотного графика так и будет — все атаки «Зенита» ложатся на фланги, откуда идут порой бестолковые прострелы и навесы. Пара Барриос-Оздоев неспособна к содержательной, конструирующей игре в стиле Широкова или Паредеса.

Напрашивается третий полузащитник с задатками плеймейкера, который передачами кормил бы вингеров и форвардов. Такими игроками в «Зените» год назад были Нобоа и Паредес. Обоих в клубе уже нет. Следовательно, как раз такого футболиста хотел бы сейчас Семак. Именно таким игроком и является француз Клеман Гренье.

Когда-то это был ультраталантливый плеймейкер «Лиона», которому прочили большую карьеру в топ-клубе. Увы, серьезные травмы помешали Гренье раскрыть свой потенциал. После выздоровления (футболист толком не играл полтора года) Клеман не смог пробиться в состав «Лиона», а потом не заиграл и в «Роме». Сейчас это игрок «Ренна», но уникальные навыки по-прежнему при нем. Гренье обладает удивительным ударом с правой ноги и владеет искусством дальней передачи. Это блестящий мастер стандартных положений. Вариант с «Зенитом» для него — возможность вскочить на подножку поезда, уходящего в Лигу чемпионов.

Между тем, в «Зените» не торопятся завершать сделку по Гренье. В клубе наблюдают, как будет складываться ситуация с центральными защитниками, а именно — будут ли устраивающие все стороны предложения по Мевле и Маммане. Если звезды сойдутся, один или даже два этих игрока «Зенит» покинут, клуб договорится с «Порту» по защитнику сборной Венесуэлы Йордану Осорио.

Осорио обратил на себя внимание в матче с Бразилией на прошедшем Кубке Америки, в котором Венесуэла сумела не пропустить. Йордан получил космическую прессу с игры, где защитник сумел закрыть бразильских звезд — Фирмино и Габриэля Жезуса. Интересно, что в «Порту» он еще не играл. Португальский клуб выкупил Осорио у «Тонделлы» и сразу отдал в аренду «Виктории», где тот провел прошлый сезон.

Осорио подходит для «Зенита» мощью — техничные и интеллектуальные Иванович и Ракицкий имеют слабое место — их можно продавить. Осорио с его 190 см играет проще, но при этом является более атлетичным игроком.

Трансфер Гренье кажется более вероятным — сейчас «Зениту» куда важнее игрок его роли. Однако лимит на легионеров и возможный уход Мамманы с Мевлей делает более вероятным переход Осорио. Кого выберет «Зенит» — узнаем совсем скоро.