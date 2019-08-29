Стрельба из карабина. Фото: пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту СПб

Стрельба из карабина. Фото: пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту СПб

В Петербурге в четверг стартует Кубок по практической стрельбе из карабина St. Petersburg Rifle Cup.

Соревнования продлятся до 1 сентября и пройдут на базе спортивно-стрелкового клуба «Невский» (п. Песочный, ул. Пионерская, 88).

«Медали разыграют в 18 видах упражнений более 100 участников, среди которых – действующие члены IPSC, победители и призеры международных соревнований, в том числе чемпионата мира по стрельбе из карабина», — говорится в сообщении пресс-службы Спорткомитета Петербурга.

За право войти в сборную региона и квалификационный разряд сразятся стрелки из 24 регионов России. Зрители же смогут увидеть динамичное спортивное шоу со скоростным поражением мишеней.