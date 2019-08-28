«Матч ТВ» не хочет, чтобы «Зенит» показал игру со «Спартаком» на Z+

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал о судьбе проекта «Зенита» Z+.

По словам Конова, перезапуск Z+, который планировался на 1 сентября к матчу «Спартак» — «Зенит», либо не состоится, либо состоится без главной фишки проекта — альтернативной трансляции встречи. По информации журналиста, «Матч ТВ» не отдаёт «Зениту» сигнал из Москвы.

Конов добавил, ему сложно сказать, с чем это связано, но основных версий две. Возможно, против выступила РПЛ, потому что клубы были недовольны, что они не в равных условиях с «Зенитом» по правам. Также Конов предположил, что трансляция матча будет на федеральном канале, и «Матч ТВ» решил собрать все сливки и не хочет делить потенциальную аудиторию ни с кем.