«Матч ТВ» не хочет, чтобы «Зенит» показал игру со «Спартаком» на Z+

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал о судьбе проекта «Зенита» Z+.
По словам Конова, перезапуск Z+, который планировался на 1 сентября к матчу «Спартак» — «Зенит», либо не состоится, либо состоится без главной фишки проекта — альтернативной трансляции встречи. По информации журналиста, «Матч ТВ» не отдаёт «Зениту» сигнал из Москвы.
Конов добавил, ему сложно сказать, с чем это связано, но основных версий две. Возможно, против выступила РПЛ, потому что клубы были недовольны, что они не в равных условиях с «Зенитом» по правам. Также Конов предположил, что трансляция матча будет на федеральном канале, и «Матч ТВ» решил собрать все сливки и не хочет делить потенциальную аудиторию ни с кем.
Напомним, «Зенит» запустил проект «Z+» весной 2019 года, первым эфиром также стала игра между «Спартаком» и «Зенитом». Эфир получился скандалом из-за того, что гости и ведущие использовали в речи ненормативную лексику. До и после игры в студии появлялись гости, которые так или иначе обсуждали противостояние «Зенита» и играющей команды. Также на платформе можно было бесплатно посмотреть матч с участием «Зенита».