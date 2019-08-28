Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о подготовке в межсезонье и о полученной в этот период травме.

По словам Лазукина, этим летом во время подготовки он стал больше понимать свое тело, как оно работает. Фигурист отметил, что к началу сезона форма намного лучше, однако он получил небольшую травму, поэтому не все так радужно.

«Думаю, все не так серьезно. Не могу полностью сесть на левую ногу, потому что конек давит на пятку. А так физическая форма хорошая», — сказал Лазукин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, в минувшем сезоне Андрей Лазукин занял четвертое место на чемпионате России и дебютировал в составе сборной России на чемпионате мира в Сайтаме и командном турнире в Фукуоке.