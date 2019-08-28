Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о новых элементах в своей программе на сезоне-2019/20.

По словам Лазукина, у него будут два четверных прыжка в короткой программе и три — в произвольной. Фигурист отметил, что четверные ему даются лучше, чем тот же тройной аксель. Лазукин добавил, что Елизавета Туктамышева и вся команда ему помогают как могут, и сейчас он прыгает тройной аксель уже лучше, чем в прошлом сезоне.

«Новые вращения? Я не такой мастер вращений, пока только пробую. Ограничимся старыми», — сказал Лазукин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Он добавил, что их сложно исполнять из-за иных позиций и смены ребра, и пока это не получается настолько чисто, насколько хотелось бы.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей Лазукин занял четвертое место на чемпионате России и дебютировал в составе сборной России на чемпионате мира в Сайтаме и командном турнире в Фукуоке.