Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком займется изучением русского языка.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, сразу после перехода в команду Сергея Семака бразилец заявил о желании выучить русский язык, и сейчас в клубе подыскивают ему преподавателя. Отмечается, что этим вопросом занимается лично спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта.

Также сообщается, что Малком отказался от личного водителя и португалоговорящего помощника. Кроме того, недавно футболист съехал из гостиницы, поселившись на Петроградском острове.

Отметим, обычно игроки живут на Крестовском острове рядом с «Газпром-Ареной».

В данный момент Малком травмирован, но он имеет шансы сыграть против «Спартака».

В текущем сезоне бразилец сыграл в двух матчах Российской Премьер-Лиги, отыграл в общей сложности 62 минуты — оба раза выйдя на замену в матчах с «Краснодаром» и «Динамо»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 14 очков.