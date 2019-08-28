Трава на стадионе французского клуба «Ницца» «Альянц Ривьера» находится в очень плохом состоянии.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, газон окончательно испортили регбисты сборных Франции и Шотландии, которые недавно проводили на нем матч.

При этом еще больший вред траве наносит нашествие грибов, которое происходит из-за сильной жары и периодических дождей.

Власти города обеспокоены что из-за проблем с газоном «Альянц Ривьеры» стадион будет непригоден для матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем», который пройдет 28 августа в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, Дэвид Бэкхем встретил сложности при выборе площадки для нового стадиона своего клуба «Интер Майами». Экологический отчет продемонстрировал, что в ожидаемом месте постройки, уровень загрязнения мышьяком находится выше нормы более чем в два раза. Также превышает предельную планку загрязнения бария и свинца.