Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг. Церемония, которая пройдет в зале Grimaldi Forum в Монако, начнется в 20:00 мск.

В России с нетерпением будут ждать ее итогов болельщики «Зенита» и «Локомотива». Петербургский клуб попал в первую корзину как чемпион России. Вместе с «Зенитом» там находится «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ.

Разведены по разным корзинам российские клубы будут с украинским «Шахтером», а также между собой.

Всего в жеребьевке участвует 32 команды, шесть из которых — победители раунда плей-офф. Первый тур группового этапа ЛЧ состоится 17-18 сентября. Финал пройдет в Стамбуле 30 мая.