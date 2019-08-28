Российский бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на четыре года за сдачу положительной допинг-пробы.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА. Отмечается, что в допинг-пробе Дементьева, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения. Также сообщается, что срок дисквалификации спортсмена начнет отсчет с 14 августа 2019 года, а все его результаты, который были показаны, начиная с 8 июня 2019 года, будут аннулированы.

Ранее белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова была временно отстранена за использование запрещенного вещества. Спортсменку подозревают в использовании допинга. Ранее ее уже подозревали употреблении запрещенных веществ два года назад.