Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская проведут матчи второго круга на US Open. Обе встречи запланированы на 18:00 мск.

Павлюченкова, в первом круге обыгравшая француженку Полин Парментье, сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая в первом раунде смогла обыграть испанку Паолу Бадосу-Хиберт. В последний раз Павлюченкова встречалась с Бертенс в четвертьфинале SPb Ladies Trophy, где проиграла.

Калинская сыграет против американки Кристи Эрим Анн, получившей wild card на турнир.

Ранее из борьбы выбыли Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина и Мария Шарапова.