Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вошел в состав любительского мини-футбольного клуба «Ажио», за который будет играть под 44-м номером.

По словам Тимощука, у него много друзей в любительском футболе, он старается приходить на тренировки, играть в футбол для своего удовольствия и поддержания физической формы. Тренер отметил, что он занимается этим на протяжении последних двух лет, играет в любительских мини-футбольных турнирах, многие его команде удалось выиграть.

«Конечно, если у «Зенита» игра, выезд или тренировка, о моем участии не может быть и речи – на профессиональный уровень я не возвращаюсь, все силы отдаю «Зениту» и сконцентрирован на работе в клубе», – сказал Тимощук, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб петербургского «Зенита» с 2017 года.