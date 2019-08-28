Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как прошла его поездка в Санкт-Петербург во время летней паузы в чемпионате.

Слова гонщика приводит официальная пресс-служба команды «Торо Россо». По словам Квята, летняя пауза пришла в нужный момент, поскольку у пилота только родилась дочь. Во время каникул Квят проводил время дома и старался поддерживать форму, а также совершил короткую поездку в Санкт-Петербург.

«Это было приятное путешествие, организованное нашими друзьями из Red Bull Russia. Я встретился с болельщиками из родной страны, которую, к сожалению, не могу посещать так часто, как хотелось бы», — рассказал Квят, отметив, что ему оказали очень теплый прием в Петербурге. Также пилот отметил, что надеется на скорое возвращение в Россию.

Напомним, 24 августа Даниил Квят представил в Санкт-Петербурге один из болидов «Торо Россо».