Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира. На международном турнире в китайском Нинбо команда Сергея Базаревича неожиданно крупно обыграла сборную Испании — 74:55.

Первая четверть прошла в равной борьбе, команды показывали защитный баскетбол и завершили ее вничью 21:21. Во второй, еще более защитной четверти, российской команде удалось сделать рывок, который продолжился и в третьем отрезке матча. По ходу него преимущество команды Сергея Базаревича достигало 19 очков — команда набросала 27 очков в корзину испанцев.

Главным было продержаться четвертую четверть, где у россиян возникли проблемы с атакой, а испанцы начали забивать. Тем не менее, за две минуты до конца отрезка, россияне решили проблему с точными попаданиями, после чего без проблем довели матч до победы.

Ранее россияне уже провели встречу на турнире в Китае — против команды Аргентины. Игра завершилась разгромным поражением подопечных Сергея Базаревича со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26).

В окончательный состав сборной России войдут 12 баскетболистов. После турнира в Нинбо Базаревич отцепит двух игроков, которые вернутся на родину.